In vielen Ländern kommen die Menschen abends zu einer festen Uhrzeit ans Fenster und klatschen für alle, die zu Coronavirus-Zeiten im Gesundheitswesen arbeiten.

Ein Neuropsychologin der Londoner Universität Westminster hat auf dem Wissenschaftsportal The Conversation zusammengefasst, warum uns dieses Klatschen so ein gutes Gefühl gibt, wenn wir mitmachen. Sie schreibt, dass Klatschen automatisch etwas Positives in uns hervorruft, weil wir von klein auf lernen, dass Applaus und Jubeln mit positiven Situationen zu tun haben - zum Beispiel mit Anerkennung, Erfolg, Feiern und Sieg.

Das gemeinsame Klatschen am Fenster sorgt außerdem dafür, dass ein menschliches Grundbedürfnis erfüllt wird - nämlich, dass wir uns verbunden und zugehörig fühlen. Weil wir im Alltag Abstand halten müssen, kann sich das für viele gerade besonders gut anfühlen. Die Forscherin schreibt, das Klatschen sei quasi so etwas wie eine akustische Gruppenumarmung.