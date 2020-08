Zu Beginn der Corona-Pandemie fühlten sich 18- bis 30-Jährige im Schnitt am einsamsten. Das zeigt eine Untersuchung der Ruhr-Universität Bochum.

Die Psychologinnen und Psychologen befragten von März bis April fast 5000 Deutsche. Die Teilnehmenden füllten für die Studie ein Online-Tagebuch aus, mit täglichen Berichten, Fragebögen und Wochenrückblicken. So fand das Wissenschaftsteam heraus, dass Menschen über 60 Jahre die geringsten Einsamkeitswerte hatten. Die Forschenden schreiben: Bei älteren Menschen habe das Gefühl der Einsamkeit mit der Zeit zugenommen. Bei den Jüngeren war es umgekehrt, da nahm die wahrgenommene Einsamkeit mit der Zeit ab. Eine der Studienautorinnen vermutet, dass jüngere Menschen möglicherweise durch Videochats und Handys das Abstandhalten auf lange Sicht besser überbrücken konnten.

Insgesamt ist laut den Forschenden in den ersten zwei Wochen des Corona-Lockdowns das Einsamkeitsgefühl in Deutschland gewachsen. In den zwei darauf folgenden Wochen habe es aber wieder abgenommen.

Die Untersuchung dazu, was die Corona-Krise mit uns macht, läuft noch weiter. Man kann auch selbst daran teilnehmen.