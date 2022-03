Durch den Lockdown haben wir im Corona-Jahr 2020 viel Zeit zuhause verbracht. Das spiegelt sich auch in unserem Müll wieder: 2020 wurden bei den privaten Haushalten in Deutschland pro Kopf im Schnitt 78 Kilo Verpackungsmüll eingesammelt. Das waren pro Person durchschnittlich sechs Kilogramm mehr als 2019.

Laut Statistischem Bundesamt machten die sogenannten Leichtverpackungen, die im gelben Sack gesammelt werden, den größten Anteil aus. An zweiter Stelle folgten Glasverpackungen und schließlich Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton.

79 Prozent des Verpackungsmülls konnte laut Statistischem Bundesamt recycelt werden. Dabei bleibt das Ausgangsmaterial des Abfalls erhalten, seine chemische Struktur wird also nicht verändert. 12 Prozent wurden energetisch verwendet, also in Feuerungsanlagen verbrannt, um Strom und Wärme zu erzeugen.