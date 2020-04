Google will Regierungen und Behörden bei den Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus unterstützen.

Der US-Konzern will an diesem Freitag eine Webseite ins Netz stellen, auf der die Wirksamkeit von Ausgangssperren und anderen Schutzmaßnahmen in 131 Ländern überprüft werden können. Google nutzt dafür die anonymisierten Standort-Daten von seinen Nutzern.

Der Konzern sagt, dass die Statistiken zum Beispiel zeigen, wie viele Besucherinnen und Besucher es an bestimmten Orten, wie Parks oder Geschäften gegeben hat - allerdings nur die prozentuale Veränderung, nicht in absoluten Zahlen. Rückschlüsse auf einzelne Google-Nutzer sollen nicht möglich sein.