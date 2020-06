Es sei zwar nicht der Weisheit letzter Schluss, aber Hinweise. Das sagen Forschende der Universität Oxford über die Ergebnisse ihrer Modellrechnung . Sie haben für 47 Staaten untersucht, was die unterschiedlichen Corona-Maßnahmen gebracht haben. Ihr Ergebnis: Schulschließungen seien am sinnvollsten gewesen, um die Infektionszahlen niedrig zu halten.

Reproduktionszahl um die Hälfte gesunken



Das Forschungsteam schreibt, dass die Reproduktionszahl in vielen Ländern möglicherweise sogar um die Hälfte gesunken sei, weil Universitäten und Schulen geschlossen hatten. Die Studie ist allerdings auf einem Preprint-Server erschienen, also andere Forschende haben sie noch nicht begutachtet.



Laut dem Forschungsteam hätten aber nicht alle Geschäfte zu sein müssen. Es hätten die gereicht, in denen der Kontakt zwischen Menschen intensiv ist. Das heißt, wenn Fitnessstudios und Restaurants dicht sind, müssten nicht noch alle Büros und Fahrradläden geschlossen werden.



Ausgangssperren haben nicht viel gebracht



Außerdem schreibt das Team, dass Ausgangssperren nicht so viel zusätzlich gebracht hätten, wenn noch andere Maßnahmen durchgesetzt wurden. Wie zum Beispiel Schulschließungen und das Absagen von Großveranstaltungen. Das sei eigentlich überall der Fall gewesen.