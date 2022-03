Aber in welchen Situationen genau wurde die Krankheit da bis jetzt übertragen? Das wollte ein Forschungsteam der Uni Mainz rausfinden. Dazu haben die Forschenden Daten von Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz analysiert - und zwar von August bis November 2020, also aus dem Herbst des ersten Pandemiejahres. Dabei haben sie vor allem auf Infektions-Cluster geschaut, also eine Häufung von Corona-Fällen, die zeitlich und räumlich zusammenhängen und viele Infektionsketten nach sich ziehen können.

Die Forschenden stellten fest, dass damals bei rund zwei Dritteln der untersuchten Infektionscluster mehrere Haushalte beteiligt waren. Jedes sechste Infektionscluster entstand bei einer privaten Feier. Meistens hatten sich die Beteiligten nicht an die wichtigsten Corona-Regeln gehalten: also Maske tragen, Abstand halten und Lüften.