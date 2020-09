Auch die Queen bekommt die Folgen der Corona-Krise finanziell zu spüren.

Der Finanzchef des britischen Königshauses rechnet in den nächsten drei Jahren mit rund 16 Millionen Euro weniger Einnahmen. Ein spezieller Etat, der für den Erhalt des Buckingham-Palastes gedacht ist, muss mit Einbußen in Höhe von umgerechnet 22 Millionen Euro rechnen. Ein Grund ist, dass es im Moment in den königlichen Schlössern keine Besichtigungen gibt. Die britischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen das aber nicht ausgleichen müssen, heißt es vom Finanzchef. Der königliche Haushalt hat deshalb jetzt einen Einstellungsstopp verhängt und die Gehälter eingefroren. Außerdem will der Palast nach weiteren Einsparmöglichkeiten suchen.

Insgesamt stehen dem königlichen Haushalt laut Finanzbericht pro Jahr umgerechnet mehr als 90 Millionen Euro zur Verfügung. Damit werden unter anderem auch teure Charterflüge bezahlt.

Neue Einnahmen im königlichen Haushalt gibt es durch den Rückzug von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Nach ihrem Umzug nach Kalifornien zahlen sie jetzt Miete für ihren Zweitwohnsitz auf dem Gelände von Schloss Windsor.