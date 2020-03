Mutwillig anstecken ist gefährlich

Neben den harmlos gemeinten Zusammentreffen, soll es inzwischen sogar echte Corona-Partys geben, um den Virus mutwillig zu verteilen. Die Idee für manche offenbar: sich bewusst mit dem Virus anstecken, dann auskurieren - und man hat es erst mal hinter sich.



Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité sagte im NDR-Podcast, wenn das jetzt losgehe, könne man sagen, wir sind eine verfehlte Gesellschaft von Egoistinnen und Egoisten.



Corona-Partys sind gefährlich, einerseits weil in seltenen Fällen wohl auch gesunde Menschen unter 50 an Covid-19 sterben können. Zum anderen ist nicht klar, ob man nur einmal und dann erst mal nicht mehr an Covid-19 erkrankt.



Dem Experten zufolge machen Corona-Partys außerdem die Bemühungen zunichte, mit denen die Virus-Ausbreitung eingedämmt werden soll. Damit würden automatisch auch die Risikogruppen stärker bedroht und am Ende ärztliche Praxen und Krankenhäuser noch mehr belastet.