In Deutschland werden die Blutkonserven knapp.

Das geht aus Zahlen des Roten Kreuzes hervor, die der ARD vorliegen. Besonders eng ist die Situation wohl in Baden-Württemberg und Hessen. Das Rote Kreuz kann dort nicht mal den Bedarf eines einzigen Tages decken. In der Praxis führt das dazu, dass nicht notwendige Operationen verschoben werden müssen. Ähnlich schwierig ist die Situation den Zahlen zufolge in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Die Blutkonserven sind knapp, weil wegen der Corona-Pandemie viele Blutspendetermine abgesagt wurden. Das Rote Kreuz sagt, dass erst im Juni wieder ausreichend Termine angeboten werden können, damit die Regelversorgung klappt.