Wann und wo ist das Coronavirus SARS-CoV-2 zum ersten Mal aufgetreten?

Diese Frage ist immer noch nicht geklärt. Jetzt legt ein US-Forscherteam dazu eine neue Theorie vor. Die Forscher haben in einem Modell Mutanten des Coronavirus zurückverfolgt bis zu einem ersten gemeinsamen Virus-Vorfahren - und von dort aus haben sie dann Ausbreitungsszenarien modelliert. Daraus schließen sie, dass SARS-CoV-2 schon früher in der chinesischen Provinz Hubei aufgetreten sein könnte als bisher angenommen, also vor Dezember 2019.

Die Forscher schreiben im Fachmagazin Science, dass schon ein bis zwei Monate vorher ein Cluster von Corona-Fällen aufgetreten sei. Die Fälle sollen in Verbindung zu einem Markt für Meeresfrüchte stehen.

Allerdings deuten die Studienergebnisse offenbar darauf hin, dass dieser Markt nicht die Quelle des ersten Corona-Ausbruchs ist - dafür aber eines der ersten Superspreading-Events.