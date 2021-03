Deshalb rufen in den USA jetzt die ehemaligen Präsidenten des Landes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton und Jimmy Carter in einer gemeinsamen Werbekampagne zu Corona-Impfungen auf - zusammen mit ihren Ehefrauen. Unter dem Titel "It's up to you" - also etwa: "Es ist Ihre/Eure Entscheidung" - zeigt der kurze Clip, wie die vier Ex-Präsidenten und ihre Ehefrauen geimpft werden. Donald Trump ist nicht zu sehen - als einziger der noch lebenden Ex-Präsidenten.

Nachdem die Corona-Impfkampagne in den USA erstmal schleppend angelaufen war, läuft es mittlerweile besser. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC wurden schon mehr als 62 Millionen Menschen zum ersten mal, knapp 33 Millionen zwei mal geimpft.