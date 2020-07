Die Passagierzahlen im Flugverkehr erholen sich nur langsam in der Coronakrise.

Am Frankfurter Flughafen wurden in der Woche bis zum 5. Juli rund 250.000 Fluggäste gezählt, mehr als 80 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Gut 3000 Starts und Landungen fanden statt, ein Rückgang von gut 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Frachtverkehr hat sich nicht komplett erholt.

Viele Fluggesellschaften bieten seit Juni wieder mehr Flüge an. Das Auswärtige Amt hat die Reisewarnungen für die meisten EU-Mitgliedsstaaten und weitere Länder aufgehoben. Trotzdem glauben viele in der Branche, dass es Jahre dauern wird, bis wieder so viele Menschen fliegen wie vor Corona.