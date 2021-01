Im Sommer war eine Studie zu dem Schluss gekommen: Ja. Weiblich geführte Staaten hätten früher einen Lockdown verhängt und so höhere Todeszahlen verhindert. Ein US-Wissenschaftsteam sagt jetzt aber: Das Geschlecht allein ist noch nicht entscheidend.



Es hat sich in 175 Ländern die Corona-Sterberaten angesehen, und ob das Land von einer Frau oder einem Mann geführt wird. Dabei kam raus: Vor allem kulturelle Werte der jeweiligen Gesellschaft machten einen Unterschied - zum Beispiel eine langfristige Orientierung, Gleichberechtigung, der Fokus auf die gesamte Gesellschaft statt aufs Individuum und weniger Hierarchie-Denken. Diese Werte sind aber laut den Forschenden die Voraussetzung, dass Frauen überhaupt an die politische Spitze gewählt werden.



Es sei also eher so, dass Frauen nur in Ländern mit den entsprechenden kulturellen Werten ihre typischen Führungseigenschaften entfalten können, was dann zu einem besserem Krisenmanagement führen kann.