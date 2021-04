In Australien hat es das jetzt gegeben: In Melbourne kamen gestern mehr als 78.000 Fans zum Australian-Football-Spiel zwischen den Collingwood Magpies und den Essendon Bombers. Das ist laut Medienberichten der bisherige Rekord in der Pandemie. In das Stadion passen 100.000 Menschen. Die Liga hatte beantragt, dass alle Plätze besetzt werden dürfen, die Behörden erlaubten eine 85-prozentige Auslastung.

Australien und auch Neuseeland haben in den letzten Monaten schon mehrfach Spiele mit tausenden Zuschauern zugelassen. Beide Länder haben die Pandemie gut in den Griff bekommen - unter anderem mit Einreisesperren und sehr harten Lockdown-Regeln, wenn neue Infektionsfälle entdeckt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Australien lag zuletzt bei 0,6 Fällen pro 100.000 Einwohner.