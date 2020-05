Eigentlich gilt in Israel wegen der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht, doch weil es gerade viel zu heiß ist, wurde die gelockert.

Weil in Israel in dieser Woche Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius erwartet werden, dürfen Schüler diese Woche in Klassenräumen ihre Maske abnehmen. Laut dem neuen Gesundheitsminister Yuli Edelstein gilt die Maskenpflicht auch auf öffentlichen Plätzen nicht mehr, außer bei Versammlungen. Der Minister sagte, der Kampf gegen das Coronavirus sei wichtig, aber auch die Hitzewelle könne gefährlich sein.

Israel kam bisher vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie.