Kein Fernunterricht für Millionen Kinder

Mindestens ein Drittel aller Schulkinder der Welt konnte während der ersten Schulschließungen in der Corona-Krise nicht an Fernunterricht teilnehmen.

Das steht in einem Bericht des Kinderhilfswerk Unicef. Demnach hatten rund 463 Millionen Kinder keine Möglichkeit, an irgendeiner Art von Fernunterricht teilzunehmen, als ihre Schulen corona-bedingt geschlossen waren. In vielen Teilen Afrikas hatte fast die Hälfte aller Kinder keine Chance auf Fernunterricht, in Europa und Asien waren es teilweise rund ein Drittel. Vor allem jüngere Kinder, Kinder aus armen Haushalten oder ländlichen Gegenden wurden so vom Unterricht abgeschnitten.

Unicef nennt die Situation einen globalen Bildungsnotfall und sagt, dass die Auswirkungen in Gesellschaft und Wirtschaft noch jahrelang spürbar sein könnten. Die Regierungen müssten deshalb alles dafür tun, dass Schulen schnell wieder öffnen - oder, wenn das nicht geht, die Bedingungen für Fernunterricht besser werden.