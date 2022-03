Wie viele Menschen sind weltweit an Corona gestorben?

Die offizielle Zahl liegt bisher bei 5,9 Millionen Menschen. Ein internationales Forschungsteam vermutet aber, dass es in Wahrheit etwa dreimal so viele waren, nämlich 18,2 Millionen. Die Forschenden haben sich die sogenannte Übersterblichkeit weltweit zwischen Anfang 2020 bis Ende 2021 angeschaut. Die Zahl gibt die Differenz an zwischen den normalerweise zu erwartenden Todeszahlen eines Landes und der Zahl der tatsächlich gemeldeten Todesfälle.

Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass die allermeisten Fälle von Übersterblichkeit in dieser Zeit auf Corona zurückzuführen sind. Die Forschenden schreiben, dass gerade in Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung und wenig Testmöglichkeiten viele Corona-Infektionen wohl nicht diagnostiziert wurden. Am stärksten betroffen von der Übersterblichkeit waren demnach Südasien, Nordafrika und der Nahe Osten.