Weil die Corona-Zahlen weiter steigen, gibt es immer mehr Forderungen, kostenlose Tests wieder einzuführen.

Dafür hat sich unter anderem der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt ausgesprochen. Er sagte der Funke Mediengruppe, das Ende der Kostenübernahme für Bürgertests habe Unwillige offenbar nicht zu einer Impfung motiviert. Bund und Länder sollten den Mut aufbringen, diese Fehlentscheidung schnell zu korrigieren. Gerade in der kalten Jahreszeit mit vielen Aktivitäten in Innenräumen brauche man wieder niedrigschwellige, kostenlose Testangebote.

Die kostenlosen Tests wieder einzuführen hatten auch Grünen-Chef Robert Habeck und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gefordert - außerdem der Handelsverband und der Deutsche Städtetag.

Bundestag berät am Donnerstag

Um die Corona-Welle in Deutschland zu bremsen, ist außerdem eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen im Gespräch, tägliche Tests in Pflegeheimen und stärkere Einschränkungen für Ungeimpfte. Über einen Entwurf der potenziellen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP soll der Bundestag laut Fraktionskreisen am Donnerstag beraten.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie jetzt bei gut 191 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner.