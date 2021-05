Kuba will seine Bevölkerung ab nächster Woche mit eigenen Corona-Impfstoffen impfen.

Die Regierung will dabei zwei Impfstoffe einsetzen, die gerade in der Endphase der klinischen Studien sind - Kuba arbeitet insgesamt an fünf. Die Regierung hat das Ziel, bis August 70 Prozent der Bevölkerung geimpft zu haben. Kuba ist im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern bisher recht gut durch die Pandemie gekommen. Aber in letzter Zeit sind auch hier die Fälle gestiegen.

Die Wirksamkeit der kubanischen Impfstoffe zu beurteilen, ist schwierig, da bisher wenige Daten veröffentlicht wurden. Kuba wird aber immer wieder für sein Medizinsystem gelobt, weil es viel medizinisches Personal in andere Länder schickt. Zum Beispiel nach Venezuela - oder zuletzt in der Corona-Pandemie auch nach Italien. Das bringt dem sozialistischen Inselstaat nicht nur Ruhm, sondern auch Devisen.