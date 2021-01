Lockdown und Schulen zu - das merkt man offenbar auch an den Augen von Kindern. In China hat sich das Problem der Kurzsichtigkeit laut einer neuen Untersuchung verstärkt.

Demnach hat sich die Sehkraft von Sechs- bis Achtjährigen im letzten Jahr im Schnitt um 0,3 Dioptrien verschlechtert, deutlich mehr als in den Vorjahren. Bei den etwas Älteren war der Effekt nicht so stark. Insgesamt wurden fast 130.000 Kinder in der Provinz Shandong untersucht.

Laut den Forschenden könnte die Ursache weniger Draußensein und damit weniger Sonnenlicht sein. Wenn Kinder zum Beispiel viel am Bildschirm sind, kann es passieren, dass ihre Augäpfel zu stark wachsen und sie kurzsichtig werden. Sonnenlicht dagegen hemmt das Wachstum der Augäpfel.

Das Forschungsteam aus China will jetzt herauffinden, ob die Verschlimmerung der Kurzsichtigkeit auch wieder zurückgehen kann und wie sich die Sehkraft von älteren Kindern weiterentwickelt.