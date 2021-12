Die Lebenserwartung in den USA ist letztes Jahr so stark gesunken wie seit 75 Jahren nicht mehr.

Die US-Gesundheitsbehörde sagt, dass die Lebenserwartung bei der Geburt für die gesamte US-Bevölkerung bei 77 Jahren lag. Im Jahr davor waren es noch fast 79 Jahre. Als Hauptursache für den Rückgang sieht die Behörde die Corona-Pandemie. Insgesamt war Covid-19 letztes Jahr die dritthäufigste Todesursache in den USA und machte etwas mehr als ein Zehntel aller registrierten Todesfälle aus.



Auch andere Todesursachen haben zugenommen - möglicherweise auch deshalb, weil durch die Pandemie der Zugang zur Gesundheitsversorgung eingeschränkt war.

Corona hat noch weiteren Einfluss

Dass Corona in der US-Demografie Spuren hinterlassen hat, hat auch schon ein Bericht der nationalen Statistik-Behörde gezeigt. Die hatte darauf verwiesen, dass die Bevölkerung der USA in den letzten zwölf Monaten nur um 0,1 Prozent gewachsen ist - und damit so wenig wie noch nie.