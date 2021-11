Wegen der Coronavirus-Pandemie heißt es ständig: Händewaschen, Maske tragen und Abstand halten.

Forschende, unter anderem von der Monash Universität in Australien, wollten wissen, was genau all das wirklich bringt. Sie haben mehr als 70 Studien, die schon dazu gemacht worden sind, zusammengefasst und kommen zu dem Ergebnis: Masken und auch das Händewaschen senken die Zahl der Infektionen insgesamt gesehen um jeweils mehr als die Hälfte. Die Zahlen zu den Masken bewerten die Forschenden als zuverlässig, beim Händewaschen wollen sie sich allerdings nicht festlegen, weil es dazu insgesamt noch zu wenige Studien gab. Das Abstandhalten senkte die Ansteckungen um ein Viertel.

Die Forschenden sagen: Um die Pandemie unter Kontrolle zu halten, seien nicht nur Impfungen wichtig, sondern auch die Hygiene- und Abstandsregeln.