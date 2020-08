In London bereiten sich die Weihnachtsmänner auf ein Fest in Corona-Zeiten vor.

Denn auch sie müssen die Corona-Regeln beachten. James Lovell, der Direktor einer Weihnachstmannschule sagte, zum Trainingsprogramm gehörten in diesem Jahr auch Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie, also Abstand einhalten und das Tragen von roten Masken, die zum sonstigen Outfit passen. Trotz Corona: Zu den Feiertagen gehöre der Weihnachtsmann einfach dazu, so Lovell.