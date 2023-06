Schulen zu, Spielplätze gesperrt, Kontaktverbot: Mehrere Untersuchungen haben schon darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen verschlechtert hat.

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung hat im sogenannten Versorgungsatlas weitere Zahlen vorgelegt, die das noch einmal unterstreichen: Die Häufigkeit depressiver Störungen ist demnach zwischen 2019 und 2021 um 27 Prozent gestiegen. Besonders Mädchen waren davon betroffen: In der Altersgruppe der 15- bis 17-jährigen Mädchen lag sie dreimal so hoch wie bei den gleichaltrigen Jungen. Esssstörungen nahmen in dem Zeitraum sogar um 74 Prozent zu. Auch hiervon waren Mädchen deutlich häufiger betroffen als Jungen.

Für den Versorgungsatlas wurden ärztliche Abrechnungdaten von knapp 12 Millionen gesetzlich versicherten Kindern und Jugendlichen analysiert. Das entspricht 84 Prozent der jungen Menschen in Deutschland.