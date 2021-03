Allergiker spüren es schon: Die Pollensaison ist losgegangen - und das hat wohl auch einen Effekt auf die Corona-Pandemie.

Ein deutsches Wissenschaftsteam schreibt im Fachmagazin PNAS, dass mehr Pollen in der Luft zu höheren Infektionsraten führen. Das haben Daten aus 30 Ländern mit 130 Messstationen ergeben. Demnach steigt die Infektionsrate mit Sars-CoV-2 nach Tagen mit einer erhöhten Pollenkonzentration. Das hängt laut Studie mit unserem Immunsystem zusammen: Sind Pollen unterwegs, wird unsere Körperabwehr heruntergefahren. Es werden weniger antivirale Stoffe, so genannte Interferone, produziert. Mit weniger Abwehr steigt die Möglichkeit einer Infektion.

Das Team stellte fest, das mit steigender Pollenkonzentration die Infektionsrate insbesondere in Gegenden ohne Lockdown deutlich anstieg: im Schnitt um vier Prozent je 100 Pollen in einem Kubikmeter Luft. In der Spitze, bei 500 Polen pro Kubikmeter, kletterte die Infektionsrate um 20 Prozent. Gab es einen Lockdown war der Effekt nur halb so stark.

Die Forschenden sagen, dass sich gegen den Pollenflug nichts machen lässt. Hochrisiko-Patienten sollten aber über den Zusammenhang informiert werden und sich mit speziellen, partikelfilternden Masken schützen.