US-Präsident Donald Trump hat trotz steigender Corona-Infektionen in seinem Land weitere große Wahlkampfveranstaltungen angekündigt.

Nach Angaben seines Wahlkampfteams soll die nächste am Wochenende in Portsmouth im Bundesstaat New Hampshire stattfinden. Die Veranstaltung soll im Freien sein, außerdem sollen alle Besucher Masken bekommen - und auch dazu aufgefordert werden, diese zu tragen.

Trump macht seit der zweiten Juni-Hälfte wieder Wahlkampf vor großem Publikum. Am 20. Juni sprach er in Tulsa in einer Halle vor tausenden Menschen. Das wurde kritisiert, weil viele Besucher dabei weder Abstand hielten, noch Schutzmasken trugen.

Trumps Herausforderer ums Präsidentenamt, der Demokrat Joe Biden, will wegen Corona auf Wahlkampf vor vielen Leuten verzichten.