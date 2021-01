Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass sich das Corona-Virus auch in Europa auszubreiten begann.

Aber auch wenn es damals noch keinen konkreten Namen hatte, war auf Twitter zu sehen, dass etwas Ungewöhnliches im Gang war. Zu dem Schluss kommt ein italienisches Forschungsteam in den Scientific Reports.

Tweets nach "Lungenentzündung" durchforstet

Die Forschenden haben Tweets von Dezember 2014 bis März 2020 daraufhin untersucht, ob das Wort "Lungenentzündung" in einer von sieben der in Europa meistgesprochenen Sprachen genannt wird. In den ersten Wochen von 2020 häufte sich die Erwähnung des Wortes - in allen Sprachen außer Deutsch. Eine anschließende Geolokalisierung der Tweets zeigte, dass sie sich vor allem in den Gegenden häuften, die kurz darauf besonders stark von Corona betroffen waren - beispielsweise die Lombardei in Italien oder die Region um Paris.

Twitter als Krankheits-Warninstrument

Die Forschenden schreiben, dass mit ihrer Methode in Zukunft schon früh herausgefunden werden könnte, wo eine Krankheit bereits grassiert. Das könnte die Gesundheitsversorgung verbessern. Allerdings fordern die Forschenden auch, dass trotzdem Datenschutzregeln und Bürgerrechte gewahrt bleiben.