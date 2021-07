So sah es vor allem für viele Frauen aus, die in der Pandemie geschlossene Kitas und Schulen mit der Arbeit unter einen Hut bringen mussten. Eine Erhebung der Bundesagentur für Arbeit zeigt, dass mehr Frauen als Männer ihre Arbeitszeit in den Abend oder aufs Wochenende verlagert haben.

Rund 52 Prozent der Mütter mit Kindern unter 14 Jahren haben ihre Arbeitszeit zu Beginn der Pandemie zumindest teilweise verlagert. Von den Vätern taten das nur rund 31 Prozent. Bis Oktober sank der Anteil in beiden Gruppen wieder. Bei den Müttern waren es aber immer noch mehr, die abends oder am Wochenende arbeiteten.

Auch Menschen, die keine Kinder betreuen mussten, verlagerten die Arbeitszeit, allerdings waren es hier nur 16 Prozent.

Befragt wurden im April letzten Jahres gut 1200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in privatwirtschaftlichen Betrieben mit mindestens 50 Beschäftigten. An weiteren Befragungen im Juni und Oktober nahmen noch rund 900 und 700 Menschen teil.