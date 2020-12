Mehr als 30.000 Neuinfektionen und über 800 Tote: Das sind die aktuellen Zahlen zur Coronapandemie in Deutschland.

Eine Woche vor Weihnachten stellt sich die Frage: Was bringt der Lockdown? Und wie werden sich die Feiertage auswirken? Mobilitätsforschende von der TU Berlin haben dazu Simulationen erstellt - und zwar für drei verschiedene Szenarien:

Wenn wir uns weiter so verhalten wie in den letzten Wochen, werden die Zahlen in den nächsten Wochen langsam runtergehen - dabei ist schon berücksichtigt, dass viele frei haben und die Schulen zu bleiben. Wenn wir uns über Weihnachten mit mehr Menschen treffen, dann werden die Zahlen nochmal leicht ansteigen, bevor sie runtergehen. Und wenn wir uns an Weihnachten UND Silvester mit mehr Menschen treffen, dann werden die Zahlen deutlich steigen. Der Leiter des Projekts sagt, dass dann die Krankenhäuser ihre Kapazitätsgrenzen erreichen werden und der Lockdown vermutlich bis in den April fortgeführt werden muss, um wieder auf Infektionszahlen zu kommen, die die Gesundheitsämter nachverfolgen können.