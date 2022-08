Der Anteil der Rauchenden in Deutschland ist einer Langzeitstudie zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie um ein Viertel gestiegen.

Aktuell rauchen 34,5 Prozent der Menschen ab 14 Jahren. Vor der Corona-Pandemie waren es etwa 27 Prozent. Das geht aus der repräsentativen Deutschen Befragung zum Rauchverhalten hervor. Der Studienleiter von der Uni-Klinik Düsseldorf führt den Trend in erster Linie auf die Rückfälligkeit von Ex-Raucherinnen und Rauchern zurück. Viele hätten während der Pandemie wieder angefangen. Auf der anderen Seite starteten viele junge Leute in Deutschland gar nicht erst mit dem Rauchen - anders als in den 70er, 80er und 90er Jahren.

Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg fordert angesichts des steigenden Anteils rauchender Menschen mehr Maßnahmen der deutschen Regierung. Es gebe zu viel Werbung, zu wenig Anreize für einen Rauchstopp und zu wenig Unterstützung beim Ausstieg. Schaller verweist auf andere EU-Länder wie Irland oder Finnland. Dort gebe es seit etlichen Jahren klare Präventionsstrategien. Dadurch habe dort der Anteil rauchender Menschen auf weit unter 20 Prozent gesenkt werden können.