Japan lässt nach fast drei Jahren wieder Touristinnen und Touristen ins Land, ohne vorher ein Visum zu beantragen.

Lange Zeit galt ein strenges Einreiseverbot. Erst in diesem Sommer durften dann Urlauber-Gruppen kommen - nach einem komplizierten Genehmigungsverfahren. Seit heute sind auch Individualreisen wieder erlaubt. Die Regierung will damit die Wirtschaft ankurbeln und die Währung wieder stärken. Denn der Wert des Yen ist so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Trotzdem wird es wohl erstmal keinen großen Touristenboom geben. Denn die meisten Besucherinnen und Besucher kamen vor Corona aus China. Dort gilt immer noch eine strenge No-Covid-Strategie. Auslandsreisen sind stark eingeschränkt.