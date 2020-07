Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York hat Sorge vor einer zweiten Corona-Welle. Deshalb hat Andrew Cuomo für seinen Staat jetzt strengere Regeln speziell für Restaurants beschlossen.

Die dürfen Leuten nur noch dann Alkohol verkaufen, wenn die auch Essen bestellen. In einer Mitteilung steht, dass auch nur sitzende Gäste die Getränke bekommen dürfen. Restaurants in New York, die drei Mal gegen die Regeln verstoßen, werden geschlossen. Laut New Yorker Regierung werden ihre Namen öffentlich gemacht.

In New York sind die Corona-Zahlen vergleichsweise stabil und niedrig. Doch dem Gouverneur macht die Entwicklung in vielen anderen Teilen der USA Sorge. Deshalb müssen Reisende aus einigen US-Bundesstaaten erst mal in Quarantäne, sobald sie in New York angekommen sind.