Eine schwangere Neuseeländerin ist nach eigenen Angaben von den Taliban in Afghanistan aufgenommen worden, weil sie wegen der strengen Corona-Beschränkungen nicht zur Entbindung in ihre Heimat zurückkehren konnte.

Die Journalistin Charlotte Bellis sagte von Kabul aus Radio New Zealand, sie habe sich von ihrem eigenen Land "verraten" gefühlt. Nachdem sie ihr Schicksal jetzt öffentlich gemacht hat, wollen die neuseeländischen Behörden ihren Einreiseantrag nochmals prüfen.

Bellis hatte zuvor in der Zeitung New Zealand Herald berichtet, dass sie für den arabischen Nachrichtensender Al-Dschasira in Afghanistan gearbeitet hatte. Als sie zur Sendezentrale in Doha, in Katar, zurückkehren wollte, habe sie festgestellt, dass sie schwanger sei. In Katar sind Schwangerschaften für unverheiratete Frauen allerdings verboten, deshalb wollte sie nach Neuseeland zurückkehren, bekam aber offenbar keine Ausnahmegenehmigung für eine Rückkehr.

Bellis sagt, sie habe sich dann an die Taliban gewandt, weil ihr Partner, ein belgischer Fotograf, in Afghanistan arbeitet. Diese hätten ihr angeboten, zur Entbindung nach Afghanistan zu kommen. MIttlerweile soll ein weiteres Land ihr Asyl angeboten haben.

Neuseeland hatte im März 2020 zum Schutz vor dem Coronavirus seine Grenzen geschlossen. Einreisende müssen ein Quarantänehotel buchen, die sind aber ausgelastet. Ausnahmen gibt es nur für Notfälle.