Die Berliner Senatssprecherin Melanie Reinsch sagte dem Spiegel, dass die Bundeswehr die Ausrüstung am Flughafen Halle/Leipzig abgeholt und in die Hauptstadt geliefert hat. Die Schutzkleidung soll jetzt an Krankenhäuser, Pflegeheime und an die Polizei gehen.

In Berlin hatte es zuletzt Verwirrung um eine Lieferung von 200.000 Schutzmasken gegeben. Der Innensenator Andreas Geisel hatte der US-Regierung erst vorgeworfen, die Masken eines US-Herstellers am Flughafen in Bangkok konfisziert und in die USA umgeleitet zu haben. Später sagte Geisel, dass die Masken nicht direkt bei der US-Firma bestellt wurden, sondern bei einen deutschen Händler. Wo die Schutzausrüstung allerdings geblieben ist, ist weiter unklar.