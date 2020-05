In Mexiko geht wegen der Coronavirus-Pandemie das Bier aus.

Laut dem Nationalen Brauereiverband musste die Produktion für den heimischen Markt vor einem Monat eingestellt werden. Jetzt sei kaum noch Bier übrig. Die Brauinstrie ist aus Sicht der mexikanischen Regierung nicht unerlässlich. Deswegen bleiben Brauereien bis mindestens Ende des Monats geschlossen.

Mexiko ist weltweit der viertgrößte Produzent und insgesamt der größte Exporteur von Bier. Die beliebteste Marke heißt - ironischerweise - Corona. Der Biermangel in Mexiko ist auch großes Thema dort in den Sozialen Netzwerken. Viele Leute verbreiten humorvoll ihre angebliche Verzweiflung unter dem Hashtag "La ultima chela" - zu deutsch: "Das letzte Bier". Ein Mann ließ sich in einem Kühlschrank stecken und schreibt: "Taut mich auf, wenn es wieder Bier gibt."