Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurde ja ganz schön viel beschränkt. Die Frage ist: Was davon hat tatsächlich auch am meisten gebracht?

Das ist gar nicht so leicht zu berechnen, weil viele Maßnahmen gleichzeitig gelaufen sind. Zwei Wirtschaftsforscher von der Uni Regensburg und dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg haben die Berechnung trotzdem gemacht und schreiben, dass Schulschließungen und Kita-Schließungen am meisten gebracht haben, um das Virus einzudämmen.

Die Forscher haben sich zunutze gemacht, dass die verschiedenen Maßnahmen in den Bundesländern zum Teil zeitversetzt eingeführt wurden. Sie geschaut, welche statistischen Unterschiede es bei den Infektionszahlen gibt. Durch Kita- und Schulschließungen konnte die Wachstumsrate der Infektionen demnach um acht Prozent gesenkt werden. Ebenfalls einen deutlichen Effekten hatten demnach die Ausgangsbeschränkungen und der Stopp von Profi- und Breitensport.

Kaum Einfluss hatten laut der Berechnung das Schließen von Geschäften, Restaurants und Friseurläden und das Schließen der Grenzen. Zur Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen gibt es derzeit viele Studien, zum Teil mit unterschiedlichen Ergebnissen.