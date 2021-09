Die Impfstoffe gegen Covid-19 sind auch bei der Delta-Variante so wirksam, dass für die meisten Menschen eine Auffrischung aktuell nicht nötig ist.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die jetzt im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht wurde. Demnach ist der Nutzen der dritten Impfdosis für gesunde Menschen mutmaßlich kaum höher als das Risiko unerwünschter Nebeneffekte. Die Ausnahme gilt für Personen mit einer Immunschwäche - da könnte eine dritte Impfdosis sinnvoll sein. Das zeigen laut Studie erste Erfahrungen bei Organtransplantierten, deren Immunsystem künstlich unterdrückt werden muss. Hier habe eine dritte Impfung die Immunreaktion deutlich verbessert.

Beteiligt an der Studie war auch eine Impfexpertin der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO fordert schon länger, dass statt Drittimpfugen in den reichen Ländern mehr Erstimpfungen in ärmeren Staaten möglich gemacht werden sollen. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission auch noch keine sogenannten Impf-Booster für Risikogruppen, einige Bundesländer haben damit aber schon begonnen.