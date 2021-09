In Deutschland gibt es noch keine allgemeine Empfehlung, dass sich Schwangere gegen Covid-19 impfen lassen sollen.

Die Ständige Impfkommission Stiko begründet das mit fehlenden Daten. Jetzt gibt es eine neue Studie aus Israel zur Corona-Impfung bei Schwangeren. Dabei kam raus, dass der Biontech-Impfstoff auch werdende Mütter gut vor einer Corona-Infektion schützt. Und falls sie sich doch anstecken, müssen sie wahrscheinlich nicht ins Krankenhaus.

Ähnlich wirksam wie in der Allgemeinbevölkerung

Wie die Forschenden im Fachmagazin Nature Medicine schreiben, ist die Wirksamkeit in etwa vergleichbar mit der in der Allgemeinbevölkerung. Sie hatten Daten von mehr als 21.000 geimpften und nicht-geimpften Schwangeren aus Israel ausgewertet.

Der Vergleich zeigte, dass sich in der geimpften Gruppe 131 von gut 10.000 Frauen ansteckten, in der ungeimpften Schwangeren-Gruppe waren es knapp doppelt so viele. Unter allen Teilnehmerinnen gab es nur einen schweren Krankheitsverlauf in der ungeimpften Gruppe und keine Todesfälle. Mögliche Impfreaktionen und Nebenwirkungen wurden nicht untersucht.

Die Daten wurden zu einer Zeit erhoben, als in Israel die Alpha-Variante verbreitet war. Da die Daten aber mit denen aus der Gesamtbevölkerung vergleichbar sind, glaubt das Team, dass die Impfung Schwangere auch gegen Delta gut schützt.

Mediziner befürworten Impfung Schwangerer

Die Wissenschaftler schreiben, die gute Wirksamkeit könne dazu beitragen, dass Schwangere sich eher impfen lassen. In Deutschland haben sich Gynäkologinnen dafür ausgesprochen, Schwangere und Stillende priorisiert gegen Covid-19 zu impfen. Auch in den USA wird die Impfung empfohlen.