Dass die junge Generation zur "Generation Corona" abgestempelt wird - davor warnen Forschende, die an einer Studie zu den Auswirkungen der Pandemie arbeiten.

Die Pädagogikprofessorin Sabine Andresen sagte im Deutschlandfunk, es sei falsch junge Menschen zu stigmatisieren. Es müsse jetzt alles dafür getan werden, damit Jugendliche das, was sie sich vornehmen und wünschen, auch erreichen könnten.



Für eine Studie der Universitäten in Frankfurt am Main und Hildesheim werden mehr als 7.000 junge Menschen befragt, wie sie die Corona-Krise erleben. Erste Ergebnisse zeigen, dass auch sie echte Kontakte sehr stark vermissen. Sie wollten nach Angaben der Professorin keinesfalls nur über Medien kommunizieren. Andresen sagte, Jugendliche und junge Menschen fühlten sich zu wenig beachtet. Ihre Erfahrungen, etwa beim Homeschooling, sollten stärker berücksichtigt werden.