Das verspricht ein neuer Corona-Test, der an der Uni Havard in den USA entwickelt wurde. Zur Anwendung reicht es laut den Forschenden, in einen Kasten zu spucken und einen Kolben herunterzudrücken - das Ergebnis kann man nach rund einer Stunde mit einer Smartphone-App auslesen. Der Testsatz ist in mehrere Kammern unterteilt. Spezielle Enzyme erkennen in der ersten Kammer, ob in der Spucke generell Sars-Cov-2-Viren sind - in den anderen Kammern reagieren Enzyme auf die Gen-Sequenzen der unterschiedlichen Mutationen und können so die entsprechende Virusvariante aufzeigen.

Bis jetzt wurde der Corona-Test mit rund 50 Freiwilligen ausprobiert. Dabei gab es ein falsch-negatives Testergebnis. Das heißt, der Test lag in rund 95 Prozent der Fälle richtig.