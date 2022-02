Und die belasten zum Teil die Umwelt. Konkrete Zahlen dazu kommen jetzt von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie meldet, dass allein über das Gesundheitssystem der Vereinten Nationen seit Pandemiebeginn 87.000 Tonnen Schutzausrüstung verteilt wurden, die nach der Nutzung im Müll landen. Das entspricht mehr als 260.000 Jumbojet-Ladungen. Dagegen fällt die Müllmenge durch Sars-Cov-2 Impfungen noch vergleichsweise klein aus: Bis Ende 2021 kamen durch sie weitere 144 Tonnen Müll dazu.

Müll landet auch in Gewässern

In Deutschland wird medizinischer Müll in der Regel in Müllverbrennungsanlagen verbrannt. Doch in armen Ländern landet laut WHO ein beträchtlicher Teil des kunststoffhaltigen Mülls in der Landschaft oder in Gewässern.



Die WHO empfiehlt unter anderem, den Müll umweltgerecht zu entsorgen und sparsamer mit Schutzkleidung umzugehen, indem einfache Hygieneregeln eingehalten werden. Beispielsweise ist es bei Impfungen demnach nicht notwendig, Latexhandschuhe zu tragen.