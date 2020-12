Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist es offenbar wichtig, seinen Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, dass er während der Corona-Pandemie bei ihnen ist. Er sagt deshalb, dass er im Homeoffice arbeitet - und zwar in der Hauptstadt Moskau.

Aber es gibt Zweifel daran, dass das auch stimmt. Die Rechercheplattform Projekt sagt, dass Putin sich offenbar lieber im Ferienort Sotchi am Schwarzen Meer aufhält. Und damit das nicht auffällt, soll sein Moskauer Büro in Sotchi nachgebaut worden sein - der Raum ist offenbar eine Kopie mit den gleichen Telefonen, Lampen und Möbeln.

Flugdaten sprechen für die Bürovariante in Sotchi

Die Rechercheplattform will das aus Insiderquellen erfahren haben. Außerdem hat sie Flugdaten von Putins Regierungsflugzeug ausgewertet. Dabei kam raus, dass zum Beispiel mehrere Treffen mit Politikern, die offiziell in Moskau stattfanden, eigentlich in Sotchi waren. Die Rechercheplattform hatte auch schon berichtet, dass rund um Putin strenge Corona-Regeln gelten. Er selber tritt öffentlich aber oft ohne Maske auf.