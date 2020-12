Im Vergleich mit anderen Ländern sind die Deutschen offenbar bisher psychisch besser durch die Coronavirus-Pandemie gekommen.

Bei einer Yougov-Umfrage gaben rund 44 Prozent der Deutschen an, die Pandemie wirke sich negativ auf ihre psychische Gesundheit aus. Das ist der geringste Wert von allen teilnehmenden Ländern. Der höchste Wert kommt aus Großbritannien. Dort geht es 65 Prozent psychisch schlechter wegen Corona. In Hongkong und Italien waren es nur leicht weniger. Die USA liegen auf Platz neun der Liste. Befragt wurden mehr als 21.000 Menschen in 15 Ländern und in Hongkong.

Menschen in Deutschland am stabilsten in der Krise

45 Prozent der Deutschen sagten, dass das Virus gar keine Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit hat. Das ist der beste Wert. Hier liegen die Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien und China hinten. Nur etwa jeder Vierte sagte, dass das Thema Corona die Psyche nicht beeinflusst. Vier Prozent der Deutschen finden sogar, dass die Pandemie sich positiv auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt hat.