Über den Brexit und das Corona-Virus gab es online ziemlich viele Falschinformationen.

Forschende der Universität Venedig haben untersucht, ob viele Menschen diese falschen Infos genutzt haben. Und auch, ob es je nach Land Unterschiede gab. Untersucht wurden Twitter-Posts in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Es zeigte sich, dass es die meisten Falschinfos zum Brexit in Italien gab. Dort gab es wiederum die wenigsten Falschmeldungen über das Corona-Virus. In Deutschland wurden Falschinformationen am meisten geteilt.