Die Corona-Variante B.1.1.7 gilt als deutlich ansteckender als frühere Varianten des Virus. Studien waren auch zu dem Ergebnis gekommen, dass die zuerst in England nachgewiesene Variante tödlicher ist – zumindest wurde für ältere Menschen eine höhere Sterblichkeit festgestellt.

Bei zwei Studien, die jetzt im Fachmagazin The Lancet erschienen sind, wurden andere Beobachtungen gemacht. Für eine der beiden wurden Daten von rund 340 Patientinnen und Patienten in zwei englischen Krankenhäusern untersucht. Bei denjenigen, die mit Variante B.1.1.7 infiziert waren, wurden zwar höhere Virenkonzentrationen gemessen – was die Variante ansteckender machen könnte. Die Forschenden konnten aber nicht nachweisen, dass es bei B.1.1.7 mehr Todesfälle gab - wenn ein Erkrankter erst mal im Krankenhaus liegt. Frühere Studien hatten allerdings ergeben, dass die Variante zu mehr Krankenhauseinweisungen führt.

In der zweiten neuen Studie wurden eigene Angaben von rund 37.000 Covid-Patienten zur Schwere ihrer Krankheit analysiert. Auch hier fanden die Forschenden keinen Zusammenhang zwischen Variante B.1.1.7 und einem schwereren Krankheitsverlauf.

Eine mögliche Erklärung für die abweichenden Erkenntnisse könnte sein, dass nicht die neuere Virus-Variante an sich tödlicher ist. Stattdessen könnte sie durch mehr Ansteckungen schneller zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen.