Die Behörden hatten das Disneyland in Shanghai abgeriegelt. Das betraf 34.000 Menschen, die dort gerade zu Besuch waren, darunter viele Familien mit kleinen Kindern.



Der Grund war ein Coronafall, der grob mit dem Freizeitpark in Zusammenhang gebracht wurde. In einem anderen Landesteil Chinas war jemand positiv getestet worden, der in den Tagen davor das Disneyland in Shanghai besucht hatte. Deshalb mussten dort gestern alle Besucherinnen und Besucher einen PCR-Test machen und vor Ort das Ergebnis abwarten. Vorher wurde niemand nach Hause gelassen.

Weitere Folgen für Besucher



Der Disneyland-Besuch wirkt für die Betroffenen aber noch weiter nach. Sie mussten im Anschluss noch 48 Stunden in die Selbstisolation; und in den nächsten Tagen noch vier weitere PCR-Tests machen.