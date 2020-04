In Dänemark haben die ersten Grundschulen und Kitas wieder geöffnet.

Das Land will damit die strengen Corona-Beschränkungen schrittweise lockern.

Außerdem sollen Eltern entlastet werden, die in den letzten Wochen ihre Kinder zu Hause betreuen mussten - oft neben der Arbeit. Die Schulen und Kitas müssen bestimmte Hygieneauflagen erfüllen - einige von ihnen wollen deshalb auch noch nicht heute öffnen, sondern erst in den nächsten Tagen.

Vorgeschrieben ist ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Schulbänken. Die Kinder müssen sich regelmäßig die Hände waschen und sie dürfen nur in kleinen Gruppen in die Pause gehen. Ältere Schüler werden in Dänemark noch bis mindestens Mitte Mai digital unterrichtet.