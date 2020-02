Der CEO der Fluggesellschaft Cathay Pacific, Augustus Tang, hat jetzt eine ungewöhnliche Forderung an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Per Video hat er alle 27.000 Beschäftigten dazu aufgerufen, drei Wochen unbezahlten Urlaub zu nehmen. Das Ganze soll freiwillig sein. Der CEO will damit die Geldreserven der Airline schonen.

Cathay Pacific hat gestern erst eine drastische Kürzung seines Flugplans angekündigt. Weltweit wird fast jeder dritte Flug gestrichen, nach Festlandchina fallen sogar 90 Prozent der geplanten Verbindungen aus.

Das Geschäft von Cathay Pacific leidet nicht nur unter den Auswirkungen des neuen Corona-Virus, sondern auch wegen der Anti-Regierungs-Proteste in Honkong.