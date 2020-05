Das liegt laut US-Forschenden daran, dass man nicht nur beim Husten, sondern auch beim Reden winzige Tröpfchen, ausstößt – Aerosole - die ziemlich lange in der Luft bleiben. In ihrem Experiment sollten Testpersonen in einem geschlossenen Raum 25 Sekunden lang den kurzen Satz Stay healthy!" laut wiederholen. Danach wurden die Mikro-Tropfen mit einem Laser sichtbar gemacht und dann gezählt.

Die Forschenden gehen davon aus, dass eine coronainfizierte Person beim normalen Sprechen im Schnitt pro Minute rund 1000 virusbelastete Tröpfchen ausstößt, die etwa acht Minuten lang in der Raumluft schweben. In ihren Augen könnte das die schnelle Ausbreitung des Virus erklären. Außerdem liefere es ein Argument für das Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Bis jetzt gehen Forscher davon aus, dass das Virus vor allem durch Husten und Niesen übertragen wird.