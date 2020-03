Momentan geistern Kettenbriefe in WhatsApp-Gruppen herum, in denen von angeblichen Mitteln gegen Symptome des neuen Corona-Virus' berichtet wird. In einem Brief steht, dass die Informationen von einer Person seien, die in einem Krankenhaus in Shenzhen in China arbeite. Beim Lesen bekommt man den Eindruck, dass es sich um Insiderinformationen handelt. Aber Vorsicht! Die Ratschläge sind oft falsch, die Übersetzungen schlecht und schwammig. Das berichtet Mimikama, ein Verein zur Aufklärung von Internetmissbrauch. Auch viele Influencer und Influencerinen verbreiten falsche Tipps, die gegen das Corona-Virus helfen sollen. Die Reality-TV-Frau Carmen Geiss hat bei Instagram zum Beispiel geschrieben, dass gegen das Virus Zwiebeln helfen. Das stimmt nicht.

Wer wissen möchte, was man gegen das Corona-Virus machen kann, der sollte auf der Website des Robert-Koch-Instituts nachgucken oder auf der von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.